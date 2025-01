Lega di A, De Siervo va verso la conferma come AD

agenzia

Incontro in serata tra 14 club, scelti anche nomi consiglieri

MILANO, 09 GEN – L’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo va verso la conferma nel ruolo di AD. È quanto emerso dopo un incontro in serata tra quattordici società della massima serie. Domani, nella terza assemblea elettiva, a De Siervo basteranno undici voti a favore per essere eletto: la maggioranza che ha già portato all’elezione del nuovo presidente Ezio Simonelli è pronta così a votare in blocco a favore della conferma dell’attuale ad. Non solo, perché dai quattordici club è emersa una posizione comune anche sulle altre cariche che saranno elette domani: per i consiglieri di Lega Luca Percassi (ad dell’Atalanta che sarà confermato vicepresidente di Lega), Claudio Fenucci (ad del Bologna), Paolo Scaroni (presidente del Milan) e Tommaso Giulini (presidente del Cagliari) e Lamberto Tacoli come consigliere indipendente. I posti per i tre consiglieri federali in quota Lega invece saranno di Inter, Juventus e Udinese.

