Lega di B chiede a Figc e Serie A aumento mutualità al 7.5%

Balata 'nostro è grido di dolore, ci venga riconosciuto ruolo'

MILANO, 13 MAG – La Lega B al Consiglio Federale di domani chiederà che “venga ripristinata la percentuale iniziale” del 7.5% della mutualità dei diritti tv della Serie A. Attualmente la cadetteria beneficiaria del 6% come la riforma della Legge Melandri nel 2016 ha imposto. “Chiediamo un aumento dell’1.5% – spiega il presidente Mauro Balata – motivato dal nostro ruolo all’interno del sistema calcio di valorizzazione dei giovani. Chiediamo che questo ruolo ci venga riconosciuto. Lo abbiamo formalmente chiesto in via solidale a Lega Serie A e Figc. Insisteremo con la Federazione, ci aspettiamo un supporto solidaristico”. Nella Lega di B c’è anche preoccupazione per ciò che riguarda la distribuzione delle risorse con le nuove competizioni internazionali: “Oggi è stato lanciato un grido di dolore, stiamo assistendo ad un’impressionante diminuzione di risorse – dice ancora Balata – di fronte a queste nuove competizioni europee che determinano uno spostamento di budget impressionante che ci preoccupa. La polarizzazione delle risorse sta impattando in un modo per noi è squilibrato”.

