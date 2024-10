Lega Dilettanti e Unobravo in campo per giornata salute mentale

agenzia

Abete: "Dobbiamo preoccuparci anche di come é vissuto lo sport"

ROMA, 09 OTT – La Lega Dilettanti scende in campo per la Giornata mondiale della salute mentale (10 ottobre) e lo fa attraverso una campagna con l’obiettivo, in particolare, di contribuire a focalizzare l’attenzione sul tema del benessere psicologico. L’Area Responsabilità Sociale della Lega Nazionale Dilettanti, coordinata da Luca De Simoni, ha dato vita ad una campagna dedicata al tema con Unobravo, il servizio di psicologia online e società benefit. La campagna, su social e carta stampata, prevede più step che vanno dal confronto, all’inclusione sociale, all’impegno per cambiare la narrativa legata spesso al concetto di vittoria incentivando, invece, quello di un traguardo personale, dal contrasto dello stigma legato alla possibilità di chiedere un supporto psicologico ad un percorso personale al raggiungimento del benessere in ogni campo della vita. “La nostra responsabilità non è soltanto quella di organizzare i campionati e assicurarne il regolare svolgimento – ha dichiarato il presidente della LND, Giancarlo Abete – Come Lega Dilettanti interpretiamo il calcio in tutte le sue dimensioni: abbiamo voluto incoraggiare una riflessione sul tema della salute mentale perché dobbiamo preoccuparci anche di come viene vissuto lo sport”.

