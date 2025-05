Lega Pro, 24 maggio al via torneo “Il calcio è la mia vita”

agenzia

Quarta edizione della manifestazione con atleti con disabilità

ROMA, 22 MAG – Prenderà il via il 24 maggio la quarta edizione del torneo “Il Calcio è la mia vita”, quadrangolare riservato a calciatrici e calciatori con disabilità intellettivo-relazionali. In campo scenderanno Feralpisalò, Padova, Reggiana ed “Il Ponte”, squadra della Serie C. La manifestazione, sponsorizzata da “Cattolica Assicurazioni Agenzia Generale Firenze”, punta a trasformare il campo da gioco in una festa di valori sportivi e di inclusione, tra gol, esultanze e divertimento. Alle 12:15 a Reggio Emilia, si terrà una conferenza stampa congiunta Lega Pro e Regione Emilia-Romagna. Ad aprire i lavori, il presidente della Serie C, Matteo Marani, e il coordinatore delle Politiche Sportive della Regione Emilia-Romagna, Giammaria Manghi, insieme al presidente della Reggiana, Carmelo Salerno, e al componente del Consiglio della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della Figc, Nicola Simonelli. Parteciperanno anche rappresentanti del Comune di Reggio Emilia.

