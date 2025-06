Lega Pro: finale playoff, oltre 4 milioni davanti alla tv

agenzia

Grande seguito per il ritorno tra Pescara e Ternana

ROMA, 09 GIU – Sono da record i numeri registrati per la finale di ritorno dei playoff di Serie C, tra Pescara e Ternana: oltre 4 milioni di telespettatori collegati su Rai2 e Sky Sport: sulla rete pubblica sono stati più di 3 milioni e seicentomila i contatti, con un ascolto medio che si è attestato sulle settecentomila unità. Durante i calci di rigore, picco di share: oltrepassato il 10%. Grande risultato anche per Sky Sport, dove i contatti unici hanno superato quota mezzo milione. In aumento anche i dati sull’affluenza negli stadi nell’arco dei playoff, con più di 240mila spettatori. Oltre 30mila le presenze per la doppia finale: ventimila gli spettatori nella gara di ritorno, diecimila all’andata. Un seguito importante, dunque, dovuto anche ad un racconto minuto per minuto della C sui canali social di Lega Pro: una storia, quella dei playoff – dal titolo ‘C’era una volta’ – illustrata dalla prima all’ultima delle 39 partite giocate, che soltanto per la doppia finale ha raccolto oltre 20 milioni di visualizzazioni e 600mila interazioni su Instagram e Facebook.

