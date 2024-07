Lega Pro: Marani in visita a Caldiero e Carpi

agenzia

ROMA, 26 LUG – Duplice visita istituzionale del presidente della Serie C, Matteo Marani, accompagnato dal segretario generale, Emanuele Paolucci, prima a Caldiero (Verona) e successivamente a Carpi (Modena). Ad accoglierlo, in Veneto, una delegazione del Caldiero Terme. A Carpi invece Marani è stato ricevuto dai vertici del club emiliano. Il presidente della Serie C ha illustrato gli obiettivi della governance di Lega, soprattutto riguardo i giovani, l’impiantistica sportiva e la strategia di valorizzazione della Serie C, osservando da vicino due importanti realtà del campionato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA