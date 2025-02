Lega Pro: riunione straordinaria su pagamento scadenze federali

agenzia

Convocata per oggi su pagamenti da parte di alcuni suoi club

ROMA, 20 FEB – La Lega Pro segue in modo costante la situazione determinata dai problemi riguardanti il pagamento delle scadenze federali da parte di alcuni suoi club. Il presidente, Matteo Marani, ha deciso di convocare già per oggi, in via straordinaria, una riunione con i componenti del Consiglio direttivo. Dalla sede di Firenze, in queste ore, si è mantenuto un continuo contatto con tutti gli altri club, ovviamente in apprensione per la situazione venutasi a creare. “Le norme per il pagamento degli stipendi sono giuste e necessarie, soprattutto a favore dei club virtuosi che pagano regolarmente gli emolumenti” dice il presidente Marani. “In questi giorni siamo costantemente in contatto con il presidente federale e tutti gli uffici FIGC per cercare di dare un contributo fattivo a una situazione che vede i tifosi della Serie C comprensibilmente preoccupati. Al contempo, abbiamo già dato e ribadiamo la nostra disponibilità al Consiglio federale per ragionare quanto prima sugli indicatori per l’iscrizione ai campionati già previsti nel piano industriale federale”.

