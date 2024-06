Lega serie B, in prima linea contro le condotte antisportive

agenzia

"Sempre a fianco della giustizia sportiva per rispetto regole"

ROMA, 30 MAG – “La Lega Serie B è da sempre attenta a tutti gli aspetti che ruotano attorno alle condotte antisportive, il cui contrasto parte dalla costante analisi di questi fenomeni, e ribadisce di essere in prima linea al fianco della giustizia sportiva per garantire l’onorabilità e la credibilità del proprio campionato”. Lo si afferma in una nota della Lega cadetta, in merito ai deferimenti e alle aperture di indagini relative a presunte condotte sportive di alcuni calciatori. Nella nota, la Lega sottolinea di operare per i controlli “col supporto operativo dell’Unità informativa scommesse sportive e del Gruppo investigativo scommesse sportive, organismi creati dal Ministero degli Interni, oltre che dalla formazione e informazione che ogni anno la Lega Serie B svolge nei club, insieme all’Aic, con il progetto ‘Il calcio non è solo un gioco’”. “La convinzione della lotta a crimini che minacciano la credibilità, l’onorabilità e il lavoro di promozione del campionato, che Lega B e le società portano avanti in modo incessante ogni anno, è ulteriormente ribadita dalla costituzione quale parte civile in ogni procedimento che riguarda questo genere di reato – prosegue la nota -. Per tutti questi motivi la Lega B ribadisce, anche alla luce dei recenti deferimenti e all’apertura delle indagini relative a presunte condotte antisportive degli ultimi giorni di alcuni giocatori, che sarà come sempre in prima linea nella collaborazione con la giustizia sportiva per accertare e garantire il rispetto delle regole”.

