Lega serie B: l’assemblea approva il bilancio

agenzia

Riunione nella sede Figc a Roma, presenti tutte le società

ROMA, 11 DIC – L’assemblea della Lega serie B, svoltasi a Roma nella sede della Figc con tutti i club presenti, ha approvato il bilancio 2023/2024, chiuso con un avanzo di alcune decine di migliaia di euro, in cui – si afferma in una nota della stessa Lega – si è rilevato l’incremento del valore della produzione rispetto all’esercizio precedente, di circa otto milioni di euro, e il consolidamento del processo di efficientamento della struttura organizzativa con anche una migliore allocazione dei costi. Nel corso dei lavori, si è parlato della grande espansione di diritti tv e dell’audience raggiunta, che risulta triplicata rispetto al 2018. Durante la stagione si è ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica dell’associazione, proseguendo nel percorso di trasparenza perseguito dall’attuale governance. Si è discusso, inoltre, degli effetti della nuova normativa della Lega B sulla distribuzione dei proventi minutaggio ai soli Under 21 italiani con 19 i calciatori convocati nella rappresentativa di Nunziata e altri 11 in under 20, oltre a una crescita dei giovani italiani utilizzati. Un apporto, quello della B al sistema calcio nazionale, che si conta anche con i convocati nella gestione Spalletti, il cui 66,6% è stato lanciato sul palcoscenico nazionale e internazionale dal ‘Campionato degli italiani’. È stato fatto quindi un primo bilancio de ‘LaB Channel’, il canale audiovisivo che ha preso il via con la 16/a giornata sulla piattaforma Prime Video raggiungendo i settemila abbonamenti al termine del primo weekend di trasmissioni. Sempre sul tema diritti audiovisivi, è stata approvata la proposta di distribuzione del segnale con la società El Towers che prevede una durata di cinque stagioni sportive con ottimizzazione dei costi flessibilità nel servizio.

