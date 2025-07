Lega serie B stringe partnership con Old Wild West

agenzia

Bedin, "é la conferma dell'attrattività del nostro progetto"

ROMA, 17 LUG – La Lega Serie B stringe una partnership con Old Wild West, catena di ristoranti ispirata all’ambientazione e allo stile del vecchio West, che diventa Presenting partner ufficiale. In questo modo, sottolinea la Lega, si conferma il prestigio di un campionato in grado di attrarre i brand più importanti del mercato. “Siamo entusiasti di accogliere Old Wild West nella grande famiglia della B – ha dichiarato il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin -. Un nuovo partner strategico col quale condividiamo visione e obiettivi e rappresenta non solo un’opportunità di crescita per il nostro movimento, ma anche la conferma dell’attrattività e della credibilità del nostro progetto sportivo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA