LegaPro: domani nuova riunione del Consiglio direttivo

Esame delle risultanti dei controlli effettuati

ROMA, 24 FEB – La Lega Pro ha convocato per domani, alle 12.30, una riunione straordinaria con i componenti del Consiglio Direttivo. Al centro della discussione, l’esame delle risultanti dei controlli effettuati dalla Covisoc sui pagamenti delle scadenze federali di febbraio. L’incontro, coordinato dal presidente, Matteo Marani, servirà quindi a preparare l’analisi per i temi da affrontare nel corso del Consiglio federale previsto per mercoledì.

