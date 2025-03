Leggenda della boxe George Foreman morto a 76 anni

agenzia

Lo ha fatto sapere la famiglia

LOS ANGELES, 21 MAR – L’ex campione dei pesi massimi George Foreman, che ha combattuto e perso contro Muhammad Ali nell’iconico “Rumble in the Jungle” del 1974 prima di riprendersi il titolo due decenni dopo, è morto all’età di 76 anni. Lo ha annunciato la sua famiglia in una dichiarazione. “Con profondo dolore, annunciamo la scomparsa del nostro amato George Edward Foreman Sr, che se n’è andato serenamente il 21 marzo 2025, circondato dai suoi cari”, ha affermato la famiglia di Foreman in una dichiarazione pubblicata sulla pagina Instagram ufficiale del pugile.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA