L’elogio di Adani “Girelli sa fare tutto, ma l’area è casa sua”

agenzia

"Ha qualità e personalità ma è anche una leader, capitana vera"

ROMA, 17 LUG – Cristiana Girelli “conosce perfettamente il gioco in tempi, spazi e soprattutto nelle scelte, sa perfettamente pregi e difetti di compagne ed avversarie e quindi sa adeguarsi alla situazione indipendentemente alla zona in cui si trova. Però eccelle in una cosa, che é la conoscenza dell’area di rigore, nel senso che é proprio casa sua”. A dare la misura dei pregi e delle qualità tecniche della capitana dell’Italia, due volte in gol contro la Norvegia, è, al telefono con l’ANSA, il principe dei commentatori tecnici italiani, Daniele Adani, secondo il quale, la lombarda “può essere prima, seconda punta, un po’ più defilata, sa giocare tra le linee, spaziare per premiare l’inserimento delle compagne. Conosce la visualizzazione e ha percezione anticipata di tempo e spazio”. “Palla a terra, palla in cielo, Cristiana sa eludere con movimenti e contromovimenti le difendenti avversarie – prosegue Adani, ex difensore – e soprattutto é connessa con il movimento della compagna d’attacco che deve assisterla. Ieri, su quella palla tagliata del primo gol – dice in particolare a proposito della partita con la Norvegia che è valsa il passaggio in semifinale agli Europei -, l’abbiamo vista arrivare col tempo giusto tra l’anticipo sul difensore ed il portiere. Nel gol della vittoria, su una palla crossata, lei riesce a ritrovare il timing giusto per metterla sotto la traversa, perché nello smarcamento e nel gesto tecnico sa perfettamente quando impattare. C’è grande personalità ma in più una cosa innata, la capacità di decidere dentro l’area di rigore, lì dove si vincono le partite”. Adani non nasconde poi di avere un rapporto di amicizia con Girelli, “con la quale ho una bella connessione mentale e anche di valori. E’ una ragazza semplice ma molto seria e che ama il calcio ma soprattutto sempre devota a fare le cose per il bene del gruppo. Quindi è una leader, una capitana vera, una anima nobile. Ho molta stima di lei, umana e professionale”, conclude.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA