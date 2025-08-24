L’Enna elimina l’Acireale ai calci di rigore nel turno preliminare di Coppa Italia di Serie D

CALCIO

Ospiti in vantaggio dopo 44 secondi con Falou, Distratto impatta al 16’. Poi i tiri dagli 11 metri. La tifoseria granata continua a contestare, malumori per la fascia di capitano indossata dal figlio del presidente Di Mauro

L’Enna dei “ragazzini” con sette Under in campo dal primo minuto, di cui cinque 2005, un 2006 e un 2007, batte l’Acireale per 6-5 dopo i calci di rigori, 1-1 al termine dei tempi regolamentari nel turno preliminare di Coppa Italia e si conquista il turno successivo dove affronterà il Paternò. Meritato passaggio del turno per la squadra di mister Francesco Passiatore, l’ex bomber del Catania sta costruendo una gran bella squadra, di ragazzi che corrono, giocano con intensità, con personalità e che può diventare la grande sorpresa del prossimo campionato di Serie D.

Fa sensazione l’eliminazione dell’Acireale, anche perché la squadra di Marco Coppa era subito passata in vantaggio, con il gol di Falou dopo 44 secondi dall’inizio della partita. Fa male la sconfitta ai rigori perché la tifoseria granata continua a contestare il presidente Di Mauro. Non è passato inosservato che, uscito Russotto, che era il capitano, e poi Iuliano che era il vice, appena è entrato al 34’ del secondo tempo la fascia è passata sul braccio del giovane classe 2005 Di Mauro, figlio del presidente. Una stagione con la tifoseria sul piede di guerra, contro la proprietà, non sarebbe un bene per l’Acireale, sarebbe cosa buona e giusta arrivare ad una soluzione.

La partita e la lotteria dei rigori ha premiato l’Enna, infallibile dal dischetto, all’Acireale è costato caro il primo rigore, con Gagliardi che lo ha calciato malamente alto.

Acireale ha avuto un ottimo approccio alla gara, già dopo 12 secondi Semenzin si insinua tra i due centrali di difesa ma si fa deviare il pallone in angolo. Sul successivo calcio d’angolo, Falou viene lasciato solo sul secondo palo, libero di indirizzare il pallone sul secondo palo e realizzare lo 0-1, siamo appena a 44 secondi dall’inizio della partita. I giovani dell’Enna sbandano e l’Acireale potrebbe raddoppiare, cross di Di Stefano e Semenzin da pochi passi sbaglia un rigore in movimento. La paura sveglia l’Enna che comincia a macinare gioco, prima le proteste per un presunto fallo di mano in area di rigore di Iuliano e poi le occasioni con Pedicone su punizione dal limite dell’area alta, azione tra Distratto e Frank Tchouna, palla in mezzo, mischia in area e il meritato pareggio con Distratto impatta perfettamente.