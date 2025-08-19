Leon Bailey è arrivato a Roma

agenzia

Il giamaicano è atterrato a Ciampino, 50 tifosi ad attenderlo

CIAMPINO, 19 AGO – Leon Bailey, l’esterno che può giocare sia a sinistra sia a destra chiesto dall’allenatore Gian Piero Gasperini per rinforzare il reparto offensivo della Roma, è arrivato poco dopo le 14.30 all’aeroporto di Ciampino con un jet privato proveniente da Birmingham, in Inghilterra. L’accordo con l’Aston Villa per portare nella Capitale l’attaccante, classe 1997, primo giamaicano ad indossare la maglia giallorossa, si è chiuso con la formula del prestito oneroso di poco superiore a 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 22. L’ingaggio da 3,7 milioni verrà pagato interamente dalla Roma. Una cinquantina i tifosi presenti nello scalo romano che, non appena hanno visto il giocatore, maglia e pantaloni neri, uscire dall’Aerostazione Generale per raggiungere il van Ncc che era pronto a partire per portarlo in città, hanno intonato cori da stadio accompagnati da applausi e richieste di autografi e selfie. Bailey è ora atteso dalle visite mediche cui seguirà la firma del contratto. Sabato sarà quindi già a disposizione di Gasperini per la partita contro il Bologna. Cresciuto in una famiglia povera, Bailey da semianalfabeta è diventato poliglotta ed è stato adottato dall’attuale agente Craig Butler che lo ha portato in Europa, dove nel 2014 ha fatto il suo esordio tra i professionisti nel campionato belga con la maglia del Genk. Nel 2017 il passaggio al Bayer Leverkusen in Bundesliga seguito poi nel 2021 da quello in Premier League con l’Aston Villa e ora la nuova avventura in serie A con la Roma.

