Lewis, ‘non volevo fare lo sprinter ma semplicemente saltare’

"Da uno a dieci voto massimo al lungo; 4 i 200 metri, 4.5 i 100"

TRENTO, 11 OTT – “Io volevo semplicemente saltare, quando avevo 17 anni. Non volevo fare lo sprinter. Quando sei lì cerchi sempre di correre più forte. Ma quando salti è una cosa completamente diversa, devo dire molto più difficile. Se devo dire da uno a dieci salto in lungo dieci, i 200 quattro e i 100, forse, 4,5”. Lo ha detto Carl Lewis al Festival dello sport di Trento parlando della sua passione per il salto il lungo, nata fin da piccolo.

