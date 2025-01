L’ex rossazzurro Zeoli nello staff della Casertana: e domani va in panchina come “primo”

CALCIO

Anche il nuovo ds ha un passato nel Catania: è l'ex attaccante Carlo Taldo

Due nomi che hanno contribuito a scrivere la storia recente del Catania approdano alla Casertana, in Serie C meridionale. Il nuovo ds al lavoro da qualche giorno è Carlo Taldo, attaccante che in rossazzurro giocò nel 2003 e nel 2004 segnando 9 reti in 34 partite. Con l’esonero del tecnico Iori e l’arrivo di Pavarin, nello staff del nuovo allenatore è stato presentato Michele Zeoli, ex terzino della promozione in Serie B nel 2002, fino all’anno scorso allenatore del Catania con cui ha vinto la Coppa Italia arrivando ai play off per la B. Zeoli domani contro il Picerno dovrebbe sedere in panchina come “primo” per la squalifica dello stesso Pavarin.

