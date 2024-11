Lieve malore per Baroni, ma domani dirigerà allenamento Lazio

agenzia

Esami all'ospedale di Gubbio evidenziano solo forma influenzale

ROMA, 12 NOV – Una disavventura della quale Marco Baroni, protagonista di questa prima parte della stagione con sua la Lazio, avrebbe fatto volentieri a meno. Come reso noto dalla società biancoceleste, infatti, il tecnico laziale a seguito di un lieve malore accusato mentre era con la propria famiglia, si è recato presso il nosocomio locale di Gubbio per un controllo. Gli accertamenti, prosegue la nota diffusa dal club, hanno dato esito negativo, in quanto si tratta di una forma influenzale che negli scorsi giorni aveva colpito anche altri componenti del club. Baroni, quindi, sarà regolarmente in campo alla ripresa degli allenamenti fissata per mercoledì quando riprenderà la preparazione, seppur senza i giocatori impegnati con le proprie nazionali, in vista della sfida al Bologna di domenica 24 novembre.

