Liga: doppietta Mbappé, il Real torna a -4 dal Barça

agenzia

Il francese segna due reti e arriva a quota 36 stagione

(ANSA-AFP) – MADRID, 04 MAG – Il Real Madrid vince a fatica con il Celta Vigo, per 3-2, e torna a -4 dal Barcellona capolista, contro il quale giocherà domani prossima il ‘Clasico’ che, probabilmente, deciderà la Liga. Protagonista del match è stato Kylian Mbappé, autore di una doppietta dopo la rete iniziale dell’ottimo Arda Guler. Con questi due gol il fuoriclasse francese è arrivato a quota 36 nella sua prima stagione con il Real (Cristiano Ronaldo si fermò a 33) , e a 24 in campionato, quindi a una sola lunghezza dal ‘pichichi’ Robert Lewandowski. La partita ha cambiato volto nella ripresa perché il Real, privo in difesa di Alaba, Rudiger, Mebdy, Eder Militao e Carvajal (oggi Ancelotti ha fatto esordire, da subentrato, il classe 2005 Jacobo Ramon), dopo il secondo centro personale di Mbappé forse ha ritenuto di aver già vinto e dietro si è concesso varie ‘distrazioni’, subendo due reti dal Celta con Javi Rodriguez e Swedberg. Poi ha rischiato da subire il pari con le occasioni mancate da Iago Aspas e Pablo Duran. Alla fine successo molto ‘sudato’ e ora testa al Barcellona. (ANSA-AFP).

