Liga: due turni di stop a Bellingham in Liga, rabbia Real Madrid

agenzia

L'inglese era stato espulso per offese all'arbitro, che lui nega

ROMA, 19 FEB – Tornano ad acuirsi le tensioni tra il Real Madrid e gli arbitri in Spagna dopo la squalifica di due giornate inflitta dalla disciplinare della Liga a Jude Bellingham, espulso sabato scorso nel match cpontro l’Osasuna per aver insultato il direttore di gara. Il giocatore continua a sostenere che le parole offensive le aveva rivolte a se stesso, per frustrazione, e non all’arbitro e un ricorso è stato annunciato dal club, che nelle ultime settimane ha più volte attaccato l’arbitraggio, definendolo “truccato” in una lettera inviata alla federcalcio. Anche Carlo Ancelotti, ieri, si è lamentato, sostenendo che “in Champions la qualità degli arbitri è più alta”. Intanto, il britannico al momento salterà le partite di campionato contro Girona e Betis, mentre il Real si è fatto raggiungere e superare dal Barcellona dopo aver preso solo due punti nelle ultime tre gare. Ovviamente Bellingham sarà in campo stasera a Madrid nel ritorno della sfida playoff con il Manchester City ma la vicenda lo ha amareggiato, perchè le sue spiegazioni circa l’accaduto, “un malinteso”, ha detto, non sono state ritenute sufficienti dalla disciplinare per ribaltare quanto scritto sul referto dal direttore di gara, Munuera Montero. L’arbitro è stato subissato di insulti e minacce sui social, che la federazione ha descritto come “ripugnanti”.

