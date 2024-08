Liga: Il Real Madrid fermato sull’1-1 a Maiorca Palma

agenzia

Blancos passano in vantaggio, poi subiscono il gol di Muriqi

ROMA, 18 AGO – Esordio deludente in Liga per il Real Madrid delle stelle. I blancos sono stati fermati sull’1-1 a Maiorca. Poco hanno potuto Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Mbappé, Rodrygo e Bellingham con i padroni di casa. Eppure la squadra di Carlo Ancelotti era passata in vantaggio al tredicesimo minuto grazie a Rodrygo. Ma al 53′ è arrivato il gol del Maiorca con l’attaccante kosovaro Vedat Muriqi (53′). Il Real ha chiuso anche in dieci per l’espulsione del laterale Ferland Mendy all’ultimo minuto.

