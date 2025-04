Liga: il Real perde col Valencia, assist al Barcellona

agenzia

Madrileni ko 2-1 in casa al 95', Vinicius sbaglia un rigore

ROMA, 05 APR – Un gol subito al 5′ di recupero ha condannato il Real Madrid alla sconfitta per 2-1 nel match col Valencia giocato al Santiago Bernabeu e valido per la 30/a giornata della Liga. E’ un duro colpo per la squadra di Carlo Ancelotti, che potrebbe stasera dopo il match del Barcellona col Betis trovarsi a -6 dai blaugrana capolista e domani essere raggiunta dall’Atletico Madrid al secondo posto. “La corsa al titolo si è fatta più complicata, ma dobbiamo lottare fino all’ultima partita”, ha detto l’allenatore italiano, che può recriminare per un rigore sbagliato da Vinicius Junior, il secondo consecutivo dopo quello in Champions League con l’Atletico Madrid. Il brasiliano ha provato a farsi perdonare, segnando a inizio ripresa la rete del momentaneo 1-1, il suo 104/o con la maglia merengue che gli permette di eguagliare Ronaldo il fenomeno. L’altra stella madridista, Mbappé, ha sprecato ben tre occasioni per il vantaggio e il resto lo ha fatto il portiere degli andalusi Mamardashvili, tenendo la squadra in vita fino alla rete della vittoria. “Non hanno dovuto fare molto per segnare due gol – ha detto Ancelotti -. Abbiamo corso dei rischi alla fine e ci siamo ritrovati colpiti in contropiede. Abbiamo subito delle sconfitte meritate in questa stagione, ma non credo che sia stato così oggi, quando abbiamo creato molte occasioni ma ci è mancata un po’ di efficacia”. Il Real deve affrontare ora l’andata dei quarti di finale di Champions League con l’Arsenal, mentre il 26 aprile a Siviglia si scontrerà col Barcellona nella finale di Coppa del Re.

