Liga: ok federcalcio Spagna a disputare match negli Usa

Idea Villarreal-Barca a Miami ma servono via libera Uefa e Fifa

ROMA, 11 AGO – Un primo passo, ma fondamentale, per dare una vetrina negli Stati Uniti al calcio spagnolo. Così i media iberici definiscono il via libera dato dalla Federcalcio di Madrid (Rfef) alla richiesta della Liga di far disputare a Miami, il 20 dicembre prossimo, il match della 17/a giornata di campionato tra Villarreal e Barcellona. Sarebbe la storica prima volta in cui una gara ufficiale di campionato si svolge all’estero, con l’obiettivo di promuoversi in particolare sul mercato nordamericano. Un progetto che persegue anche la serie A, con l’idea di organizzare per far giocare Milan-Como a Perth, in Australia. Ora sarà la Rfef a presentare la richiesta della Liga all’Uefa e in caso di approvazione, l’ultima parola spetterà alla Fifa.

