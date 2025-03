Liga: Osasuna presenta ricorso contro la sconfitta con il Barca

agenzia

Tra i catalani Martinez che aveva però rinunciato alla Nazionale

ROMA, 28 MAR – L’Osasuna ha presentato ricorso contro la sconfitta per 3-0 subita ieri in Liga contro il Barcellona “per un presunto impiego improprio di Iñigo Martínez”. Il club si è rivolto al Comitato di Competizione della Federazione Spagnola di Calcio (Rfef) in quanto ritiene che la presenza del centrocampista basco nell’undici di Hansi Flick, ieri in casa dei blaugrana, “violi l’articolo 5 del regolamento dello Statuto e del Trasferimento dei Giocatori della Fifa”. In un lungo comunicato, Osasuna ha sostenuto che “un giocatore che non accoglie la convocazione della sua Nazionale per ragioni mediche o la abbandona per le stesse, non può poi disputare incontri con il suo club durante i cinque giorni di calendario successivi alla fine del periodo di convocazione internazionale”. Iñigo Martínez si era infortunato contro l’Atlético Madrid lo scorso 16 marzo. Il giorno dopo, il club catalano aveva presentato richiesta di esonero dalla convocazione del giocatore in nazionale in quanto aveva “una paramenisite interna al ginocchio destro”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA