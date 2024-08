Liga: ufficiale, Alvarez è dell’Atletico Madrid

agenzia

L'attaccante argentino lascia il City dopo due anni

ROMA, 12 AGO – Julian Alvarez è un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. Il club madrileno ha ufficializzato l’ingaggio, fino al 2029, dell’attaccante argentino proveniente dal Manchester City, al quale secondo i medie spagnoli avrebbe versato 75 milioni di euro, più un’altra decina legata a variabili. Il 24enne ex River Plate diventa il secondo acquisto più caro della storia dei colchoneros, dopo Joao Felix, pagato oltre 120 milioni nel 2019. Alvarez in due stagioni al City ha collezionato 36 gol e 18 assist in 103 presenze, vincendo sotto la guida di Pep Guardiola due Premier League, una Champions League, un Mondiale per Club, una Supercoppa Europea e una Fa Cup. Alvarez – reduce dalla vittoria con la nazionale in Coppa America e dalla partecipazione alle Olimpiadi con l’Albiceleste, eliminata ai quarti dalla Francia – verrà schierato da Diego Simeone insieme con Griezmann e il centravanti norvegese Sorloth, altro nuovo arrivo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA