Ligue: Camara nuovo allenatore del Montpellier

agenzia

Club si affida all'ex difensore del Psg,"scelta per il futuro"

ROMA, 08 APR – Il Montpellier ha annunciato di aver ingaggiato Zoumana Camara come allenatore al posto di Jean Louis Gasset, esonerato ieri. La squadra ultima nella classifica di Ligue 1 e quasi certa della retrocessione ha scelto così il 46 enne ex difensore del Paris Saint Germain, che ha giocato anche nell’Inter alla fine dello scorso millennio. Per la prima volta guiderà una squadra professionistica dopo aver ricoperto il ruolo di vice allenatore e allenatore delle giovanili al Psg dal 2015 al 2021. Con 12 punti di distacco dalla zona salvezza a sei giornate dalla fine del campionato, il Montpellier è destinato alla Ligue 2 e Camara, ha spiegato la società, è stato scelto “per prepararsi al meglio per il futuro”.

