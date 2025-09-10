Ligue: il portiere Mandanda si ritira a 40 anni

agenzia

Fu campione del mondo nel 2018 come riserva di Lloris

ROMA, 10 SET – Il portiere Steve Mandanda, campione del mondo con la Francia nel 2018, ha annunciato a 40 anni il suo ritiro. Lo ha fatto con un’intervista a L’Equipe, spiegando di essersi “preso del tempo per prendere una scelta non facile. Ho ricevuto molte chiamate ma ho sempre detto di no”, ha aggiunto Mandanda, che a luglio ha terminato il suo contratto con il Rennes. La maggior parte della carriera, il portiere originario di Kinshasa l’ha trascorsa all’Olympique Marsiglia, dove arrivò nel 2007 giocandovi per 14 stagioni complessive, vincendo il campionato nel 2010, tre Coppe di Lega e due Supercoppe nazionali, sotto la guida di Didier Deschamps, che sarebbe diventato ct nel 2012. Dopo aver esordito nel 2008 col ct Raymond Domenech, Mandanda fu però titolare fino solo per un anno, diventando poi la riserva di Hugo Lloris.

