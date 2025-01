Ligue: Kvaratskhelia esordio con assist ma il Psg non vince

agenzia

Dopo il trionfo sul Manchester City è solo 1-1 con modesto Reims

ROMA, 25 GEN – Un assist dell’esordiente Khvicha Kvaratskhelia per il gol di Ousmane Dembélé non è bastato al Paris Saint Germain a battere in casa il Reims, 12/o nella classifica di Ligue 1. Un 1-1 che se non allarma in chiave campionato, dove i parigini hanno un ampio vantaggio sul Marsiglia, lascia un po’ l’amaro in bocca dopo l’euforia per la vittoria in rimonta per 4-2 sul Manchester City e in vista del prossimo importante impegno di Champions League con lo Stoccarda. Il pubblico ha ben accolto il georgiano ex Napoli, che tra errori e buone giocate ha comunque mostrato le sue tante qualità, fornendo a inizio ripresa un bel pallone a Dembélé che l’ha sfruttato al meglio. Fino a quel momento il Psg non aveva creato molte occasioni e dopo il vantaggio invece di insistere ha subito il pareggio di Nakamura, che poco dopo ha anche sfiorato il raddoppio. Luis Enrique ha poi inserito Barcola al posto di Dembélé e Marco Asensio per Kvaratskhelia, trovando una migliore organizzazione offensiva, ma le occasioni create sono state tutte mal gestite.

