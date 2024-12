L’influenza culturale del calcio,a museo Fifa c’è Football Fever

agenzia

ROMA, 06 DIC – Il Fifa Museum presenta “Football Fever: Play. Compete. Repeat.”, un nuovo spazio espositivo che accoglierà i visitatori dal 17 dicembre 2024 al 31 agosto 2025 e che offre un’inedita occasione di interagire con il calcio come mai prima d’ora. L’esperienza immersiva esplora l’interazione tra calcio e cultura popolare e l’influenza di questo sport sulla creazione di giocattoli, la cultura fumettistica, le tendenze di intrattenimento e i movimenti sociali. Questo nuovo spazio invita il pubblico a non limitarsi a osservare, ma lo incoraggia a partecipare attivamente all’esposizione cimentandosi in diversi giochi ispirati al calcio e toccando con mano come l’influenza del calcio supera le linee del campo. Al centro di questo percorso interattivo c’è lo skills.lab Cube, un’innovativa installazione che permette ai visitatori di misurarsi con un vero e proprio allenamento di calcio direttamente nel museo. Un recinto di 4 metri per lato coperto da 16 m² di prato artificiale e alto 3 metri offre un ambiente a 360º nel quale i visitatori possono mettere alla prova le proprie abilità con prove che comprendono il primo tocco, il controllo del pallone, la precisione dei passaggi e la percezione spaziale. Oltre allo skills.lab Cube, la mostra comprende una serie di esperienze di gioco interattive, come un calcio-biliardo, un flipper a tema della Coppa del Mondo 1994, console di gioco vintage e moderne e numerosi giochi di abilità. Sono inoltre esposti una serie di oggetti che illustrano l’importante legame tra calcio e cultura pop. I visitatori scopriranno straordinari oggetti che evidenziano la vasta portata del calcio, come una serie di statuine giocattolo delle leggende del calcio femminile, tra cui Megan Rapinoe e Sam Kerr, la serie originale del manga di Holly e Benji (Capitan Tsubasa), e la maglia del Milan indossata dall’iconico attaccante olandese Ruud Gullit con a fianco un modellino. “Football Fever rappresenta il nostro profondo impegno a raccontare storie che superano i confini del campo da calcio – ha dichiarato Marco Fazzone, managing director del Fifa Museum – Questo nuovo spazio espositivo dimostra quanto il calcio sia intrinseco al tessuto culturale mondiale, giungendo a influenzare ogni cosa, dall’immaginazione dei bambini all’intrattenimento internazionale”.

