L’Integrity Tour ha fatto tappa al Viola Park

Palladino: "Sappiamo che il problema del match-fixing è subdolo"

ROMA, 31 GEN – L’Integrity Tour 2024/2025 ha fatto tappa a Firenze. Al “Rocco B. Commisso Viola Park” si è svolto l’incontro con la Prima Squadra e con il Settore Giovanile della Fiorentina. Nel corso del workshop l’avvocato Marcello Presilla, Responsabile Integrity per l’Italia di Sportradar AG, ha spiegato ai tesserati il fenomeno del match fixing in tutte le sue forme – illustrandone i rischi e le conseguenze – e delineando il profilo dei cosiddetti “fixers” e degli approcci rivolti ai calciatori, sempre più frequenti attraverso social e nuovi strumenti tecnologici, che mettono in pericolo la loro carriera e la loro reputazione e la credibilità stessa del sistema calcio. “Purtroppo sappiamo che il problema del match-fixing è subdolo e, nel mondo digitale in cui viviamo, i rischi sono altissimi. Proprio per questo la formazione e la prevenzione sono strumenti assolutamente indispensabili per generare un ambiente sano e sensibilizzare i calciatori e tutti gli addetti ai lavori affinché si attengano sempre alle regole”, ha dichiarato l’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino.

