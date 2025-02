L’Inter batte il Genoa 1-0 e scavalca il Napoli

agenzia

Nerazzurri leader per una notte, decisiva la rete di Lautaro

ROMA, 22 FEB – Una rete di Lautaro Martinez al 33′ della ripresa regala all’Inter, oggi in maglia gialla, il successo sul Genoa per 1-0 e, almeno per questa notte, il primato in classifica, in attesa che il Napoli giochi domani all’ora di pranzo sul campo del Como di Fabregas. La prova della squadra di Simone Inzaghi non è stata esaltante ma ciò che contava era il risultato, ed è arrivato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA