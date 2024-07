L’Inter batte Las Palmas 3-0 in amichevole

agenzia

Doppietta Taremi e rete di Dimarco nel finale per i nerazzurri

MILANO, 27 LUG – L’Inter batte gli spagnoli del Las Palmas con un netto 3-0 nella terza amichevole estiva. Nella sfida giocata allo stadio Manuzzi di Cesena decisive le reti di Taremi (doppietta) e Dimarco. Nella ripresa, oltre all’esterno mancino, si sono rivisti anche gli altri quattro italiani reduci dalle sfide dell’ultimo Europeo (Barella, Bastoni, Darmian e Frattesi) in campo nell’ultima mezzora così come Acerbi, al rientro dopo l’operazione per risolvere la pubalgia. La squadra di Simone Inzaghi tornerà in campo contro il Pisa in trasferta il 2 agosto, l’Al-Ittihad a Monza il 7 agosto prima di chiudere con l’ultimo test estivo domenica 11 agosto contro il Chelsea a Stamford Bridge.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA