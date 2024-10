L’Inter espugna l’Olimpico e si riavvicina al Napoli

agenzia

La sfida con la Roma finisce 0-1, decide gol di Lautaro Martinez

ROMA, 20 OTT – L’Inter espugna l’Olimpico battendo la Roma 1-0 con il gol di Lautaro Martinez nella ripresa, eppure Simone Inzaghi sorride solo a metà. Perché se da una parte, a sette giorni dalla sfida con la Juventus, i nerazzurri volano al secondo posto in classifica, restando in scia del Napoli primo, dall’altra devono continuare a fare i conti con gli infortuni. Solo nella prima mezz’ora, infatti, Inzaghi è costretto a due cambi forzati: dopo 12 minuti esce Calhanoglu per una contrattura all’adduttore della coscia destra e poco dopo tocca ad Acerbi per lo stesso problema, ma al flessore della coscia sinistra. Nelle prossime ore ci saranno gli accertamenti per escludere lesioni, ma nel frattempo cresce l’ansia in casa Inter perché mercoledì ci sarà la Champions League in trasferta contro lo Young Boys, mentre domenica a San Siro arriverà la Juventus. Per Ivan Juric è la prima sconfitta in campionato alla guida della Roma.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA