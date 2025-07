L’Inter fuori dal Mondiale, passa il Fluminense: difesa nerazzurra di burro

calcio

La squadra di Chivu subisce i brasiliani per tutto il primo tempo, poi nella ripresa due pali e il gol carioca del raddoppio nel finale

L’avventura dell’Inter al Mondiale per Club si ferma contro il Fluminense. Un gol di Cano in avvio e uno di Hercules nel finale, sfruttando due delle tante distrazioni difensive interiste, regalano infatti ai brasiliani la qualificazione ai quarti di finale, mentre i nerazzurri chiudono con un altro flop la propria stagione. Nel gran caldo di Charlotte, la squadra di Chivu va subito sotto e fa troppo poco per cercare di recuperare la sfida. Lautaro e compagni si svegliano solo nel finale, quando proprio il capitano prima chiama il 44enne Fabio a un gran intervento e poi colpisce un clamoroso palo. Ma è davvero troppo poco, perché per il resto l’Inter fatica a creare pericoli, viaggia a ritmi troppo bassi e con tanti big (su tutti Thuram) fuori fase a livello atletico e non solo.

Fin dal primo minuto infatti si intuisce che per i nerazzurri possa essere un pomeriggio particolarmente complesso. L’avvio è pessimo, con l’Inter che sbaglia tutti i primi palloni toccati, rischiando dopo pochi secondo una frittata con un rischio corso da Sommer. È solo l’antipasto, perché dopo un contrasto perso da De Vrij una dormita di Darmian e dello stesso portiere svizzero permette a Cano di portare avanti il Fluminense con un colpo di testa da dentro l’area piccola. E, forse non a caso, per la terza volta in quattro partite i nerazzurri vanno sotto nel punteggio.

L’Inter reagisce, Barella lancia Mkhitaryan, palla dietro per Dimarco il cui mancino trova la pronta risposta di Fabio. Ci prova anche Thuram su lancio di Barella, mancino al volo alto. Inter prova ad alzare i giri del motore, schiacciando il Fluminense. Ma sono i brasiliani ad avere l’occasione per il raddoppio, con un destro da fuori di Arias respinto da Sommer sui piedi di Xavier che calcia di poco a lato. I brasiliani troverebbero anche il raddoppio, approfittando di un’altra dormita difensiva interista, ma il Var annulla per fuorigioco di Ignacio che aveva segnato.

Nel secondo tempo ci si aspetta una reazione dell’Inter che però non arriva. Anzi, è ancora Arias a chiamare Sommer al volo per evitare il raddoppio. Chivu prova così a rianimare i suoi con i cambi, inserendo tra gli altri Sucic e Valentin Carboni. La migliore occasione per l’Inter arriva sul destro di De Vrij che clamorosamente non centra la porta da dentro l’area piccola su torre di Lautaro. I nerazzurri cercano di alzare la pressione, Dimarco su punizione sfiora il pari con un mancino che si spegne di poco a lato.Poi si accende la partita di Lautaro, che inizia una sfida nella sfida con Fabio.