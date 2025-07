L’Inter riparte, al via il raduno ad Appiano

agenzia

Primo ad arrivare Sucic, poi via via tutti i nerazzurri

MILANO, 26 LUG – L’Inter è pronta a ripartire, ventisei giorni dopo la sconfitta con il Fluminense al Mondiale per Club che ha chiuso definitivamente la stagione 2024/25 dei nerazzurri. Oggi ad Appiano Gentile inizia infatti il raduno della squadra di Cristian Chivu, che è arrivata a scaglioni al centro sportivo. Il primo tra i calciatori ad arrivare è stato Petar Sucic, intorno alle 7.30, anticipato solo da Chivu che è arrivato qualche minuto prima delle 7. A seguire i fratelli Pio e Sebastiano Esposito e poi tutti gli altri giocatori, compresi i big come capitan Lautaro Martinez. Diversi i tifosi presenti, che hanno fermato i nerazzurri per foto e autografi. L’Inter comincerà quindi la preparazione verso la nuova stagione e in calendario ha quattro amichevoli: un test in famiglia il 3 agosto contro l’Under 23, seguito poi dalle sfide con Monaco (8 agosto nel Principato), Monza (12 agosto allo U-Power Stadium) e Olympiacos (16 agosto a Bari).

