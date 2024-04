L’Inter torna ad allenarsi, Arnautovic in gruppo

agenzia

Si rivede anche Cuadrado, mentre De Vrij a breve coi compagni

MILANO, 04 APR – L’Inter è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile, dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico Simone Inzaghi in seguito alla vittoria contro l’Empoli. I nerazzurri hanno iniziato oggi la preparazione verso la trasferta di Udine, in programma lunedì 8 aprile. Buone notizie dall’infermeria per l’allenatore interista, visto che oggi Marko Arnautovic è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà a disposizione per la gara in Friuli: tra domani e sabato invece dovrebbe ritornare coi compagni anche Stefan De Vrij, anche lui pronto ad essere convocato per la sfida di lunedì. Servirà invece più tempo a Juan Cuadrado, tornato in gruppo ma ancora alla ricerca della migliore condizione fisica dopo il lungo stop.

