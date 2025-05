L’Inter vince a Como ma perde la corsa scudetto

agenzia

La vittoria non basta. nerazzurri restano a -1 dal Napoli

ROMA, 23 MAG – L’Inter vince 2-0 in casa del Como ma perde la corsa per lo scudetto. La vittoria infatti non basta per aggiudicarsi il campionato che va al Napoli, vittorioso in casa sul Cagliari. I nerazzurri sbloccano il risultato con De Vrij e mettono pressione ai campani bloccati al Maradona sullo 0-0. I tifosi dell’Inter si illudono ma poco dopo arriva la notizia del primo gol del Napoli. La squadra di Inzaghi non si scompone e nella ripresa raddoppia con Correa, gol che arriva in contemporanea con quello di Lukaku a Napoli. La partita si chiude con i giocatori che non nascondo la propria delusione.

