L’Inter vince ancora: Lautaro e Pio Esposito domano il Cagliari

Nerazzurri in buona condizione: soffrono solo a metà ripresa, ma il successo è meritato

L’Inter ha conquistato una vittoria importante sul campo del Cagliari, imponendosi con il punteggio di 2-0 in una partita dominata fin dai primi minuti. Nel primo tempo, a sbloccare il risultato è stato Lautaro Martinez, che ha trovato la rete con una conclusione precisa che ha messo in difficoltà la difesa sarda.

Nella ripresa, i nerazzurri hanno chiuso il match grazie al gol di Francesco Pio Esposito, giovane talento che ha capitalizzato una buona azione corale, siglando il secondo e definitivo gol della partita. La doppietta azzurra testimonia la forza e la profondità della rosa allenata da Cristian Chivu, capace di gestire con concretezza le diverse fasi del gioco.

