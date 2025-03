L’invito di Edoardo Bove ‘Aderire a Passaporto Ematico’

agenzia

Il giocatore viola testimonial della Fondazione Polito

FIRENZE, 11 MAR – Edoardo Bove testimonial della Fondazione Polito e a sostegno del Passaporto Ematico. ”Stop alle tragedie nello sport, vi invito a sottoporvi a controlli medici e cardiologici prima di fare sport” il messaggio lanciato dal centrocampista della Fiorentina costretto a lasciare per adesso l’attività agonistica dopo il malore accusato lo scorso 1° dicembre, durante la gara con l’Inter, per cui gli è stato impiantato un defirbillatore sottocutaneo. Bove ha parlato attraverso un video sui canali della Fondazione nata in memoria di Andrea Polito, un giovane calciatore scomparso prematuramente che da anni si batte per l’introduzione di screening più accurati nello sport giovanile e professionistico. ”Aderite al Passaporto Ematico perché vuol dire tutelare la salute di chi pratica sport, e sostenete la Fondazione Polito per la sicurezza e la salute degli atleti” ha ribadito il giocatore viola.

