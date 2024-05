L’Italdonne in Norvegia per qualificarsi a Euro 2025

agenzia

Soncin, "Vogliamo fare un passo verso il sogno". Venerdì a Oslo

ROMA, 28 MAG – “Le prossime due partite potrebbero essere determinanti. Ci attende un’avversaria di alto livello. Le ragazze sono molto motivate e vogliamo fare un ulteriore passo verso il nostro grande obiettivo”. Il ct della nazionale femminile Andrea Soncin carica la squadra a tre giorni dal primo dei due incontri con la Norvegia, nazionale in passato vincitrice di un titolo mondiale, per le qualificazioni ad Euro 2025. Le azzurre giocheranno venerdì alle 18 italiane all’Ullevaal Stadion’ di Oslo (diretta su Rai 2). Il ritorno è previsto martedì 4 giugno (ore 18.15, Rai 2) a Ferrara, Dopo la finale di Coppa Italia, le calciatrici di Roma e Fiorentina hanno sostenuto ieri il primo allenamento al Cpo di Tirrenia, domani è invece prevista la partenza per Oslo, dove il gruppo rimarrà fino a sabato mattina, quando la delegazione si trasferirà a Ferrara per iniziare a preparare la seconda gara. “La Norvegia ha giocatrici di primissima fascia, soprattutto in fase offensiva – spiega il ct -, ma è una squadra che concede qualcosa e noi ci stiamo preparando per andare a colpire le loro criticità. Ci saranno momenti in cui ci dovremo difendere basse, altre in cui dovremo alzare il baricentro, anche perché ci saranno tante situazioni in cui potremo creare la superiorità numerica”. Dovremo però fare attenzione alla loro qualità e fare in modo che arrivino pochi palloni alle attaccanti”, conclude Soncin.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA