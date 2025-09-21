L’Italia trionfa ancora in BJK Cup, gli Usa piegati 2-0

Tennis

Per il team tricolore é il secondo trionfo consecutivo nella massima competizione a squadre a livello iridato

A Shenzhen l’Italia si conferma leader mondiale del tennis femminile. Le azzurre si sono imposte per 2-0 sugli Stati Uniti nella finale della Billie Jean King Cup 2025. Per il team tricolore é il secondo trionfo consecutivo nella massima competizione a squadre a livello iridato, il sesto complessivo nella storia della Fed Cup prima e BJK Cup ora. Sul cemento indoor cinese, oggi, Elisabetta Cocciaretto ha vinto il primo singolare, a sorpresa, battendo la piú quotata Emma Navarro col punteggio di 6-4 6-4. A ruota, nel secondo singolare, quello tra le numero uno dei rispettivi team, Jasmine Paolini ha sconfitto per 6-4 6-2 Jessica Pegula.