L’Italia vince ancora in amichevole, 91-75 alla Lettonia

A Trieste buona prova degli azzurri, Pozzecco "c'è entusiasmo"

ROMA, 09 AGO – L’Italia ha battuto 91-75 la Lettonia a Trieste e vince così la terza partita amichevole nel percorso verso EuroBasket 2025. Dopo le vittorie contro Islanda e Senegal, il successo contro i baltici, tra le formazioni più forti d’Europa guidata da Luca Banchi – che ha ricevuto dal presidente Fip, Gianni Petrucci, la Palma d’oro Coni al merito sportivo -, certifica il cammino di crescita del gruppo azzurro. Punto a punto per tre quarti, la contesa si è sbloccata nell’ultima frazione, quando l’Italia ha trovato il guizzo vincente. Rimandato l’esordio di Darius Thompson, arrivato solo due giorni fa, il miglior marcatore è stato Simone Fontecchio con 21 punti. Gli azzurri, che hanno giocato a lutto per la scomparsa di Marco Bonamico, giocheranno ancora il 14 agosto a Bologna contro l’Argentina. “Siamo un cantiere aperto e continuiamo a lavorare – ha commentato il ct, Gianmarco Pozzecco, non prima di aver rivolto un pensiero a Bonamico, “grande uomo e grande giocatore che mi ha insegnato tanto” -. C’è entusiasmo ma dobbiamo incanalarlo bene e tenere i piedi per terra. Thompson si inserirà ma non sarà complicato in un gruppo come questo”. “Siamo felici del risultato ma è solo la terza partita su sei e c’è ancora molto lavoro da fare”, ha detto invece Pippo Ricci. Gli azzurri dopo Bologna hanno in programma altre due amichevoli, al Torneo dell’Acropoli ad Atene, il 21 agosto ancora contro la Lettonia e il 22 contro la Grecia.

