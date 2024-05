L’Italvolley di Velasco alla prova Francia ‘difficoltà crescono’

agenzia

A Macao azzurre in Nations League: 'Servono punti per ranking'

ROMA, 28 MAG – “Qui a Macao ci aspetta sicuramente un girone molto impegnativo e allo stesso tempo interessante, incontreremo delle difficoltà crescenti”. Il ct della nazionale femminile di volley, Julio Velasco, carica la squadra in vista dell’esordio nella seconda settimana di gare della Volleyball Nations League, in programma a Macao. “Brasile e Cina sono tra le migliori formazioni al mondo, anche se non sappiamo ancora se la squadra di casa potrà contare su Zhu-Ting. Il Brasile non ha bisogno di presentazioni, detto questo però, non dobbiamo sottovalutare le formazioni che sulla carta sono meno forti di noi, come la Francia. Nella partita di domani è fondamentale non perdere set, poi giovedì saremo impegnati contro la Repubblica Dominicana, una nazionale fisica e soprattutto potente in attacco”, sottolinea l’allenatore. Nella pool 3 le azzurre cominciano con la Francia, impegnata per la prima stagione nel torneo internazionale. La sfida è in programma alle ore 10 italiane. Per la nazionale tricolore sarà fondamentale ottenere un successo pieno contro la formazione transalpina, considerato che per il ranking mondiale un successo 3-0 varrebbe 2,42 punti, mentre in caso di 3-1 o 3-2 si scenderebbe addirittura a 0,01 pt. In base allo stesso ragionamento, da evitare assolutamente una sconfitta che comporterebbe una grossa perdita di punti in chiave qualificazione olimpica. L’Italia nella classifica della VNL occupa il quinto posto (3v e 9pt) insieme a Canada e Cina, mentre la Francia nella prima tappa di Antalya ha raccolto un solo successo contro la Bulgaria. “In queste due prime sfide l’obiettivo è vincere in modo netto, mentre le sfide con Brasile e Cina, invece, saranno delle ottime occasioni per crescere e salire di livello. In caso di almeno una vittoria contro di loro arriverebbero dei punti pesanti per la qualificazione olimpica, però a prescindere dal risultato, saranno dei test provanti per capire la nostra condizione e prendere consapevolezza del nostro livello di gioco”, ha concluso Velasco.

