Liverpool senza Alisson per almeno sei settimane

agenzia

Infortunio al tendine di un ginocchio per il portiere brasiliano

ROMA, 09 OTT – Starà fuori squadra per circa sei settimane il portiere del Liverpool Alisson Becker, a causa di un infortunio al tendine di un ginocchio riportato sabato scorso in campionato nella partita vinta contro il Crystal Palace. Un’assenza pesante per la squadra di Arne Slot, che è attesa da una serie di sfide importanti sia in campionato sia in Champions. Secondo i media britannici, gli esami medici hanno dimostrato che Alisson non sarà probabilmente in grado di giocare prima della pausa internazionale del mese prossimo. Ciò significherebbe che la prima partita per cui potrebbe essere disponibile sarebbe la trasferta a Southampton del 24 novembre. Il calendario dei Reds prevede tra l’altro in Premier i match col Chelsea il 20 ottobre e con l’Arsenal una settimana dopo e in Champions due partite, col Lipsia e col Bayer Leverkusen. A sostituire il brasiliano sarà Caoimhin Kelleher, che già lo aveva fatto la scorsa stagione quando Alisson era stato escluso per un altro infortunio al tendine del ginocchio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA