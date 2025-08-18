Livorno-Ternana, è l’opening day della Serie C

agenzia

Venerdì al 'Picchi' neopromossa contro grande delusa play off

ROMA, 18 AGO – La Serie C 2025-’26 prenderà il via venerdì alle 21.15. L’opening day vedrà protagonista lo stadio Armando Picchi di Livorno, dove gli amaranto neopromossi dalla D, ma freschi reduci dalla delusione dell’eliminazione dalla Coppa Italia ad opera della Torres, affronteranno la Ternana del tecnico Fabio Liverani finalista, e grande delusa, degli ultimi playoff (ha perso ai rigori contro il Pescara). Il tecnico dei rossoverdi conta sul recupero a centrocampo di Viviani e sulla vena realizzativa di Donnarumma in avanti. Al centro della difesa dovrebbe invece esserci il ‘nipote d’arte’ Alessio Maestrelli. Per il match inaugurale del nuovo campionato di Serie C, valido per il girone B, è previsto un cerimoniale dedicato e una produzione televisiva a dieci camere da vivere su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 251 e in streaming su Now. La squadra di Sky Sport racconterà una sfida che manca dal 2016, quando in Serie B terminò con l’1-0 per gli amaranto firmato Biagianti, mentre l’ultimo confronto in C – vinto dal Livorno per 5-3 (con tripletta di Bonaldi) – risale al 1996.

