Lo sfogo di Conceiçao, io ed il mio staff vogliamo rispetto

agenzia

Dopo il ko del Milan, "basta una parola e faccio le valigie"

ROMA, 28 FEB – “Tutti i giorni mi sento criticato, messo in dubbio. Ma io non sono arrivato qui dal nulla, ho quasi 100 partite in Champions League e 13 trofei alla spalle. Io ed il mio staff vogliamo rispetto”. E’ stato lo sfogo di Sergio Conceiçao in conferenza stampa, dopo la sconfitta del Milan a Bologna, che ha ulteriormente allontanato i rossoneri dalla zona Champions. “Tutti i giorni si parla della mia situazione e non è giusto. So cosa voglio, so cosa posso fare. Le critiche tecniche ci stanno, ma a volte sento delle cattiverie che non c’entrano niente. Ma io ho famiglia, quando esco da Milanello vado a casa per stare con la mia famiglia e loro vedono tante cattiverie su di me. Non é giusto – ha aggiunto l’allenatore -. La società sa che se mi dicono ‘non servi più’ faccio le valigie e non voglio nemmeno un euro in più”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA