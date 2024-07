Lo Stoccarda punta su Huijsen e Gudmundsson

agenzia

Difensore centrale considerato in uscita dalla Juventus

ROMA, 24 LUG – Lo Stoccarda guarda in Serie A. Il club tedesco, secondo nella scorsa Bundesliga alle spalle del Bayer Leverkusen, ha messo nel mirino Dean Huijsen. Il difensore centrale, rientrato a Torino dopo il prestito alla Roma, è in uscita dalla Juventus e non è stato convocato da Thiago Motta per il training camp che i bianconeri stanno svolgendo in Germania. Su di lui c’è anche il Bournemouth, con Thiago Pinto che stravede per il classe 2005. Ma al momento Huijsen ha dei dubbi sulle possibilità di accettare entrambe le destinazioni e sta prendendo tempo. Lo Stoccarda, che nella prossima stagione ovviamente giocherà in Champions League, sta iniziando a muovere i primi passi in una trattativa per Albert Gudmundsson: l’islandese del Genoa piace molto e i tedeschi vorrebbero portarlo in Germania. Nell’ultima stagione l’attaccante classe ’97 è stato protagonista con i rossoblù realizzando 16 gol e 5 assist in 37 presenze tra Serie A e Coppa Italia.

