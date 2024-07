Lo storico oro delle spadiste etnee a Parigi: tra realtà virtuale e preparativi per il matrimonio

Olimpiadi

Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio protagoniste della medaglia olimpica insieme a Mara Navarria e Giulia Rizzi

«Avevamo preparato tutto, abbiamo anche utilizzato la realtà virtuale per simulare il frastuono del tifo francese che avremmo trovato qui. Tra l’altro, ognuna delle ragazze fa un importante lavoro mentale, e ora la gioia è immensa». Nella sala stampa del Gran Palais, a svelare uno dei segreti del quartetto italiano delle ragazze con le spade d’oro è il ct Dario Chiadò.

Così, in pedana, la 39enne «mamma» Mara Navarria, la più esperta del gruppo, decisiva, con il suo ingresso a incontro in corso, per il trionfo a cinque cerchi, è riuscita a «non sentire nulla». E adesso con l’oro olimpico di Parigi 2024 al collo può annunciarlo: «E’ il momento giusto: chiudo la mia carriera qui, al Gran Palais, dove tutto è cominciato con un Mondiale, 14 anni fa».

Nel 2010 in gara c’era anche Nathalie Moellhausen, che, qui a Parigi con la nazionale brasiliana (ma con un passato con quella italiana) è svenuta. «Domani – racconta ai giornalisti Navarria – sarà sottoposta a un intervento per un tumore: questa vittoria la vogliamo dedicare pure a lei. Un pezzo di questa medaglia è anche suo».

La gioia delle azzurre, come è giusto che sia, è stata irrefrenabile, tanto da perdere di vista anche i cellulari. Giulia Rizzi, la «francese» del gruppo – ha trascorso sei anni della sua vita a Parigi – non era ancora riuscita a telefonare ai genitori fino a sera. Sul telefono di Rossella Fiamingo sono invece arrivati dieci messaggi del fidanzato Gregorio Paltrinieri che, pochi minuti prima della stoccata dell’oro azzurro, ha vinto il bronzo negli 800 stile libero.

«Ieri sera – sorride – ci siamo detti che saremmo dovuti tornare al Villaggio con due medaglie, una a testa. Ora possiamo festeggiare insieme. Lui l’oro l’aveva già vinto. E io adesso sul mio wikipedia potrò vedere un oro, un argento e un bronzo olimpico».