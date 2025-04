Lo strano caso dell’Avellino: ogni volta che vince un campionato muore un Papa

calcio e papato

La "tradizione" cominciata nel 1958 con Giovanni XXIII

Lo strano caso dell’Avellino calcio che lo accomuna con la morte di un Papa. Ogni volta che i lupi irpini conquistano una promozione c’è un Papa che muore. Accade così da quasi 70 anni, dal 1958.

Nel 1958 infatti il 9 ottobre è morto Pio XII e nel campionato appena iniziato di quarta serie, l’Avellino conquisterà la promozione in serie C. A quel punto il Conclave eleggerà Giovanni XXIII, che resterà alla guida del Vaticano fino al 1963, anno in cui Papa Roncalli è morto e anno in cui l’Avellino era tornato in serie C (dopo la retrocessione dell’anno precedente).

Nel 1963 viene eletto Papa Paolo VI. Giovanni Montini rimarrà in carica quindici anni, fino al 1978, anno della sua morte. E nel 1978 come si ricorderà ci fu anche il papato flash di Giovanni Paolo I, Albino Luciani, che restò al soglio pontificio per soli 33 giorni prima del suo decesso. E in quell’anno, il ’78, con la morte di due papi, ci fu per l’Avellino la storica promozione in serie A.