Lo zodiaco dello sport, 12 stelle per l’anno che verrà

2025: mese per mese una ribalta da 'Saranno famosi'

ROMA, 29 DIC – Fine anno è tradizionalmente tempo di astrologia e lo sport, per definizione, non può sottrarsi al gioco-sfida delle previsioni. In assenza di un Branko del settore, lo zodiaco del 2025 offre comunque ogni mese una possibile ribalta a un giovane promessa in grado di sbocciare. L’anno che verrà – da dispari senza mondiali di calcio o olimpiadi – è infatti come sempre ricco di appuntamenti: ecco allora una carrellata delle potenziali stelle dei prossimi 12 mesi (settembre-dicembre)